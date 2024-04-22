Yazlığına girdi... Gördükleri karşısında hayrete düştü!

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yazlık olarak kullandığı evine giren Osman Karaburun, gördüğü manzara karşısında hemen polisi aradı.

İHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 10:27
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Kayseri’de yaşayan Osman Karaburun, Sivas’ın Gemerek ilçesinde yazlık olarak kullandığı evine gitti. Karaburun, evin kapısını açtığı anda neye uğradığını şaşırdı.

İddiaya göre, hırsızların girdiği evde neredeyse bütün eşyalara zarar verildi. Musluk başları söküldü, kanepeler kesildi. Bunu gören Karaburun, polisi arayarak şikayette bulundu.

Böyle bir vicdansızlık olamaz diyen Karaburun, hırsızların bir an önce yakalanması istediğini söyledi.

"TEKER TEKER KESİLMİŞ"

Osman Karaburun, bütün eşyalara zarar verildiğini ifade ederek, "Evimize hırsızlar girmiş. Evimizi talan etmiş. Bütün eşyalara zarar vermişler. Değerli eşyaları almışlar. Bunlar büyük bir örgüt. Bunu bir insan yapamaz. Polis geldi. Olay yeri inceleme geldi. En kısa sürede bunu yapanı bulacaklar. Cezalarını çekmelerini istiyorum. Oturma gurubu olsun buzdolabı olsun bütün eşyalara zarar vermişler. Kanepeler teker teker kesilmiş. Böyle bir vicdansızlık olmaz. Bu kadarını ummuyordum, muslukların başlıklarına kadar sökmüşler. Şok içerisindeyim" dedi.


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