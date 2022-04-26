YDS sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 10 Nisan'da gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) sonuçları açıklandı.
ÖSYM sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden yayımlandı ve YDS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sonuçlandı.
Yabancı Dil Sınavı'na girerek dil yeterliliklerini belgelendirmek isteyen adayların katıldığı YDS sonuçları ÖSYM sitesinden erişilebiliyor.
YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilir. Sınava giren adaylara sonuç belgesi gönderilmiyor.
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