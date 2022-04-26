YDS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 10 Nisan'da gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) sonuçları açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
26 Nisan 2022 Salı, 10:22
YDS sonuçları açıklandı
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ÖSYM sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden yayımlandı ve YDS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sonuçlandı.

Yabancı Dil Sınavı'na girerek dil yeterliliklerini belgelendirmek isteyen adayların katıldığı YDS sonuçları ÖSYM sitesinden erişilebiliyor.

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilir. Sınava giren adaylara sonuç belgesi gönderilmiyor.


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