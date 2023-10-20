Yayınlanma: 20.10.2023 - 17:37

Güncelleme: 20.10.2023 - 17:37

ÖSYM tarafından YDS tespit sınavının başvuruları tamamlandı. Başvuruların tamamlanması ile birlikte adaylar tarafından sınavın düzenleneceği tarihi merak etmeye başladı. Peki YDS tespit sınavı ne zaman yapılacak? YDS tespit sınavı saat kaçta başlayacak? YDS tespit sınavında kaç soru var?

YDS TESPİT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından YDS tespit sınavı için bir takvim yayınlandı. Yayınlanan takvim ile birlikte sınavın yapılacağı tarih de belli oldu. Buna göre; YDS2, 22 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

YDS TESPİT SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

YDS tespit sınavı saat 10.15'te başlayacak ancak 10.00'dan sonra sınav binalarına adaylar alınmayacak. Kırgızistan-Bişkek'teki sınav da Türkiye saatine göre uygulanacak.

YDS TESPİT SINAVINDA KAÇ SORU VAR?

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak olan YDS tespit sınavı 180 dakika sürecek. Engelli adaylar için ise ekstra 30 dakika ilave süre seçeneği bulunacak.



