Yedinci kattan düştü... Hayatını kaybetti!
Edirne'de bir apartmanın 7’nci katından düşerek ağır yaralanan 25 yaşındaki Mustafa Çekirge, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, Edirne Nişancıpaşa Mahallesi Çokalca Cami Sokak üzerinde bulunan Coşkun Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne’de bir apartmanın 7’inci katında yaşayan Mustafa Çekirge, balkondan düşerek ağır yaralandı.
Diğer bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde kalbi durduğu öğrenilen Çekirge, yapılan kalp masajıyla yeniden hayata döndürüldü.
Göz Atın
YAŞAMINI YİTİRDİ
Daha sonra ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa Çekirge, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çekirge’nin cenazesi hastane morguna otopsisi yapılmak üzere kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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