Oturduğu dairenin balkonundan düşüp öldü
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, oturduğu 1’inci kattaki dairenin balkonundan düşen Ayşe Ölmez (92), hayatını kaybetti. Ölmez’in düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Menteşe'nin Kötekli Mahallesi’nde, bugün sabaha doğru 4 katlı apartmanın 1’inci katında oturan Ayşe Ölmez’in dengesini düştüğünü görenlerin, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince hayatını kaybettiği belirlenen Ayşe Ölmez'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ölmez'in düşme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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