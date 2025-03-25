Yeditepe Üniversitesi öğrencileri ayakta! Dersleri boykot ettiler: 'Üniversite Boykota, Tayyip İstifa!'

Yayınlanma: 25.03.2025 - 16:51

Güncelleme: 25.03.2025 - 17:41

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla İstanbul’da başlayıp tüm Türkiye’ye yayılan eylemler; üniversitelerde de “boykot” hareketi olarak karşılık bulmaya devam ediyor.

Türkiye genelindeki üniversitelerde öğrenciler boykota gidiyor. İstanbul Üniversitesi, ODTÜ, Hacettepe, Boğaziçi, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde boykot kararları alındı.

Boykot kararlarına vakıf üniversiteleri de dahil oldu.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ AYAKTA

İstanbul’da boykot kararı alan vakıf üniversitelerinden biri de Yeditepe Üniversitesi oldu.

Öğrenciler derslere girmeyerek, kampüste bir araya geldi.

ÖĞRENCİLER TEK SES OLDU

Okulun çeşitli yerlerine “Üniversite Boykota, Tayyip İstifa!” afişleri asıldı.

Öğrenciler hep birlikte slogan attı ve toplu halde ‘andımızı’ okudu.