Özgür Çelik, güncel boykot listesini paylaştı: Espressolab, ETS Tur, D&R...

Yayınlanma: 25.03.2025 - 12:13

Güncelleme: 25.03.2025 - 13:29

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane’de başlatılan nöbetin 6. gününde yurttaşlara seslendi.

Konuşması sırasında “boykot” sloganlarının yükselmesi üzerine Özel, boykot edilecek şirketleri tek tek açıkladı.

BOYKOT LİSTESİNDE HANGİ ŞİRKETLER VAR?

Özgür Özel’in çağrısıyla boykot edilmesi istenen şirketler şöyle: EspressoLab, D&R, İdefix, Demirören AVM, Kilim Mobilya, Ülker, Türk Petrol, Milangaz, Likitgaz, TRT, TGRT, İhlas Ev Aletleri, Turkuvaz Yayınevi, Milli Piyango, misli.com, iddia.com, ETS Tur.

KAHVE ZİNCİRİ LİSTESİNİN EN BAŞINDA

Özel, boykot listesinin en başında yer alan EspressoLab olduğunu vurgulayarak, “Seyircisi yüzde 70’i bizden olanlar düşünsün. Biz bir kahve içerek başlayalım. Hangisini severseniz için ama sakın EspressoLab’tan içmeyin” dedi.

D&R VE İDEFİX’E KİTAP BOYKOTU

CHP lideri, Turkuvaz Medya Grubu’na ait D&R ve İdefix’ten alışveriş yapılmaması çağrısında bulunarak şunları söyledi:

“Kitap almak için aman ha D&R’a gitmiyorsunuz. Bizi görmeyeni gömersek, bizi görmek zorunda kalırlar”

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesi, sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı boykot listesindeki markalara ait üyeliklerini iptal ettiğini gösteren paylaşımlar yaparken, bazı şirketlerin internet sitelerine erişim sıkıntıları yaşandığı görüldü.

ÖZGÜR ÇELİK GÜNCEL LİSTEYİ PAYLAŞTI

Son olarak CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, güncel boykot listesini paylaştı.

Çelik'in paylaştığı listede EspressoLab, D&R, İdefix, Demirören AVM, Kilim Mobilya, Ülker, Türk Petrol, Milangaz, Likitgaz, TRT, TGRT, İhlas Ev Aletleri, Turkuvaz Yayınevi, Milli Piyango, misli.com, iddia.com, ETS Tur firmaları yer aldı.

İşte o liste: