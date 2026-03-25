Yeğeni tarafından tabancayla vurulmuştu: Hastanede hayatını kaybetti!

Sivaslı ilçesinde, R.U.’nun (20) annesine ait olan bir işletmede, dayısı Sinan Erdoğan (23) ile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu yeğen R.U., dayısı Erdoğan’a tabancayla ateş ederek yaraladı.

Çevredeki yurttaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yaralı Erdoğan, Sivaslı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Erdoğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekiplerince yeğen R.U. gözaltına alındı.