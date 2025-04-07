Yeğenini okuldan almak istedi: Aile izin vermeyince olay çıkarttı

Ankara'da yeğenini okuldan almaya giden dayı, aileye haber veren okul müdürünün telefonunu kırarak, okulda olay çıkarttı.

Yeğenini okuldan almak istedi: Aile izin vermeyince olay çıkarttı
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İHA
Yayınlanma: 07.04.2025 - 19:53

Alınan bilgilere göre, Yenimahalle'de bir anaokulunun önüne gelen şahıs, bir öğrencinin yeğeni olduğunu söyleyerek, yeğenini okuldan almak istedi.

Bunun üzerine okul yönetimi çocuğun ailesini aradı. Çocuğun ailesi çocuğun verilmemesini söylerken, bu duruma sinirlenen dayı okul müdürünün telefonunu yere atarak kırdı ve olay çıkarttı.

Olayın ardından okul yönetimi polis ekiplerini arayarak şikayette bulundu. Şikayet üzerine okula gelen polis ekipleri, alkollü olduğu belirtilen şahsı gözaltına aldı.


Etiketler: #Yeğen #Yenimahalle #okul

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