Yem karma makinesine düşen kişi öldü!

Konya'nın Çumra ilçesinde yem karma makinesine düşen kişi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 28.04.2024 - 10:05
Yem karma makinesine düşen kişi öldü!
Abone Ol google-news

İlçeye bağlı Yenisu Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Rıza Dalbudak (18), yem balyası attığı sırada yem karma makinesine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Dalbudak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.


konya haberleri yem haberleri hayatını kaybetti haberleri

İlgili Haberler

Önce iş arkadaşını öldürdü sonra intihar etti!

Önce iş arkadaşını öldürdü sonra intihar etti!
Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda 2 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu

Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda 2 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu
Fatih'te dehşet: Sevgilisini 'küfür ettiği' iddiasıyla öldürdü

Fatih'te dehşet: Sevgilisini 'küfür ettiği' iddiasıyla öldürdü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'den CHP'ye geçen belediyede seçim gecesi yaşananlar

AKP'den CHP'ye geçen belediyede seçim gecesi yaşananlar
Fenerbahçe, Batshuayi’yle ‘Can’landı!

Fenerbahçe, Batshuayi’yle ‘Can’landı!
Son Dakika... İYİ Parti'de tarihi kurultay: Seçim üçüncü tura kaldı!

Son Dakika... İYİ Parti'de tarihi kurultay: Seçim üçüncü tura kaldı!
Arda Güler İspanya basınında manşetlerde: ‘Türk futbolcunun golü…’

Arda Güler İspanya basınında manşetlerde: ‘Türk futbolcunun golü…’
Bir gün önce şampiyonada başarı elde etmişti: Milli sporcu ağaca asılı halde bulundu

Bir gün önce şampiyonada başarı elde etmişti: Milli sporcu ağaca asılı halde bulundu
İzmir’de sarıklı cübbeli provokasyon! Kadınlara ‘cehennemde yanacaksınız’ diye bağırdı

İzmir’de sarıklı cübbeli provokasyon! Kadınlara ‘cehennemde yanacaksınız’ diye bağırdı
CHP Genel Başkanı Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 'Saray' eleştirilerine yanıt

CHP Genel Başkanı Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 'Saray' eleştirilerine yanıt
Gaddar dizisinin 15. bölüm fragmanında Adnan Oktar detayı!

Gaddar dizisinin 15. bölüm fragmanında Adnan Oktar detayı!