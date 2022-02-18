Yemeksepeti kuryeleri Alman Konsolosluğu önünde: 'İşçiler hak ettiğini istiyor'
Yemek Sepeti kuryeleri, düşük maaş zamlarına karşı bir kez daha sokağa çıktı. İşçiler, şirketi bünyesinde bulunduran Alman menşeli Delivery Hero'yu Almanya Başkonsolosluğu önünde protesto etti.
Online yemek siparişi hizmeti veren Yemek Sepeti ve Bana Bi kuryeleri, yeni yılla birlikte ücretlerine yapılan zammın düşük olduğu gerekçesiyle başlattıkları eylemlerini sürdürüyor.
Bugün de Gümüşsuyu'ndaki Almanya Başkonsolosluğu önünde toplanan kuryeler, zam oranlarının yeniden düzenlenmesini talep etti. Haklarının verilmesini isteyen kuryeler, yağmur altında pankart açıp slogan attı.
Eylemde konuşan Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Yemeksepeti sahibi Delivery Hero'nun diğer Avrupa ülkelerinde yaptığı zamları işaret ederek, "Türkiye'deki kuryelerin Hollanda'daki Almanya'daki kuryelerden ne farkı var. Daha az mı çalışıyorlar? Aksine hepsinden daha fazla ve daha ağır koşullarda çalışıyorlar. Yemeksepeti işçileri hak ettiğini istiyor" dedi.
Yapılan basın açıklamasının ardından Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Alman Başkonsolosluğu'na mektup götürdü.
Küçükosmanoğlu, kapı önünde yapılan üst aramasının ardından içeri alındı.
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