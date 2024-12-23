Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın panelde fenalaştı: Hastaneye kaldırıldı

Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın, Trabzon’da katıldığı bir panelde fenalaştı. Plaket verileceği sırada ayakta durmakta zorlandığı görülen Nevzat Aydın, kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın panelde fenalaştı: Hastaneye kaldırıldı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2024 - 16:55

Trabzon’da bugün “Bir Şey Yapmalı!” sloganıyla düzenlenen Girişimcilik ve Yatırım Paneli’ne konuşmacı olarak katılan ünlü iş insanı, Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın fenalaştı.

Aydın, yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

KTÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde bugün öğle saatlerinde “Bir Şey Yapmalı!” sloganıyla Girişimcilik ve Yatırım Paneli düzenlendi.

Panelin açılış konuşmalarını Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi ve Yatırımcı Nevzat Aydın yaptı. Girişimcilik ve yatırım konularında ilgiyle takip edilen panel sonunda beklenmedik bir olay yaşandı.

Panele katılan Nevzat Aydın, program sonrası plaket takdimi esnasında fenalık geçirdi. O anlar programı canlı yayınlayan kameralara anbean yansıdı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Nevzat Aydın kontrolü için KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Etiketler: #Nevzat Aydın #Yemeksepeti

İlgili Haberler

Nevzat Aydın'dan 'Kılıçdaroğlu' açıklaması

Nevzat Aydın'dan 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın'dan, Martı'nın CEO'su Oğuz Alper Öktem'e: 'Bu seviyede ego görmedim, sonu hayırlı biter umarım!'

Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın'dan, Martı'nın CEO'su Oğuz Alper Öktem'e: 'Bu seviyede ego görmedim, sonu hayırlı biter umarım!'
Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın ile Martı'nın CEO'su Oğuz Alper Öktem, sosyal medyada kapıştı: 'Maymunluğun da bir sınırı var...'

Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın ile Martı'nın CEO'su Oğuz Alper Öktem, sosyal medyada kapıştı: 'Maymunluğun da bir sınırı var...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler