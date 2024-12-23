Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın panelde fenalaştı: Hastaneye kaldırıldı
Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın, Trabzon’da katıldığı bir panelde fenalaştı. Plaket verileceği sırada ayakta durmakta zorlandığı görülen Nevzat Aydın, kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Trabzon’da bugün “Bir Şey Yapmalı!” sloganıyla düzenlenen Girişimcilik ve Yatırım Paneli’ne konuşmacı olarak katılan ünlü iş insanı, Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın fenalaştı.
Aydın, yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI
KTÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde bugün öğle saatlerinde “Bir Şey Yapmalı!” sloganıyla Girişimcilik ve Yatırım Paneli düzenlendi.
Panelin açılış konuşmalarını Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi ve Yatırımcı Nevzat Aydın yaptı. Girişimcilik ve yatırım konularında ilgiyle takip edilen panel sonunda beklenmedik bir olay yaşandı.
Panele katılan Nevzat Aydın, program sonrası plaket takdimi esnasında fenalık geçirdi. O anlar programı canlı yayınlayan kameralara anbean yansıdı.
Yapılan ilk müdahalenin ardından Nevzat Aydın kontrolü için KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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