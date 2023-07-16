Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın'dan, Martı'nın CEO'su Oğuz Alper Öktem'e: 'Bu seviyede ego görmedim, sonu hayırlı biter umarım!'

Yayınlanma: 16.07.2023 - 09:13

Güncelleme: 16.07.2023 - 09:15

Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Martı uygulamasından gelen "Sen de bize katıl" yazılı bir mesajı Twitter hesabından paylaştı.

Mesaja göre, Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'i İstanbul Havaalimanı'ndan karşılamak için çağrı yapılıyordu.

Aydın, "Martı ailesi olarak kurucumuzu İstanbul Havaalimanı'n karşılayacağız. Pazar günü saat 12.30'da seni de aramızda görmek isteriz" yazılı mesajı, Martı CEO'su Öktem'in fotoğrafıyla paylaştı.

"BEN DE EGOLUYUMDUR DA..."

Martı'nın ilk yatırıcımlarından olduğunu söyleyen Aydın, Öktem'in tavrını ve Martı'nın yayılma politikasını eleştirerek şunları yazdı:

"Ben Martı’nın ilk yatırımcılarındanım. Alper’i ve Martı’yı da özellikle ‘sarı taksi’ mücadelesi anlamında çok başarılı buluyorum. Ne yazık ki SPAC yapısıyla çok kötü bir halka açılma süreci oluyor. 10’dan halka açılan hisse şu anda sadece 3 gün sonra 2’nin altına indi.

Ama hepsi bir yana bu ego olayı bambaşka bir yere gidiyor - ben de egoluyumdur da bu seviyeyi hiç görmedim daha önce. Sonu hayırlı biter umarım."