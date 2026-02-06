Yemekten zehirlenen AVM'nin güvenlik görevlileri hastanelik oldu!

Çerkezköy ilçesindeki bir AVM'de güvenlik görevlisi olarak çalışan 8 kişi, sipariş verdikleri menüde tavuğun da olduğu akşam yemeğini yedikten bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikâyeti yaşadı.

Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine AVM'ye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 8 güvenlik görevlisi, zehirlenme şüphesi üzerine ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin başlattığı tahkikat sürüyor.