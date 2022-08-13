Yeni Akit yazarı Hacı Yakışıklı, Gülşen ve Tarkan'ı hedef aldı

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı ve Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı sosyal medya hesabından sanatçı Gülşen ve Tarkan'ı hedef aldı.

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2022 Cumartesi, 14:05
Yeni Akit yazarı Hacı Yakışıklı, Gülşen ve Tarkan'ı hedef aldı
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AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı ve Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı, sanatçı Gülşen'in Yenikapı'da verdiği konserde LGBT bayrağı açmasının ardından sosyal medyadaki tartışmalara katıldı.

Yakışıklı, sosyal medya hesabından Gülşen ve Tarkan için tepki çeken ifadeler kullandı.

"GÜLŞEN, TARKAN SANATÇI DEĞİLDİR"

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Yakışıklı şu ifadeleri kullandı;

“Gülşen isimli kişi sanatçı değildir! Konser vermiyor, adeta propaganda yapıyor! LGBT propagandası yapanlar mukaddesat düşmanıdır! Tarkan sanatçı değildir! Milletimiz bunları ‘sanatçı’ ve ‘star’ kabul etmek zorunda değil! ”




Gülşen Tarkan Hacı Yakışıklı

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