Tarkan bu sene konser verecek mi?

TARKAN KİMDİR?

Tarkan Tevetoğlu ya da sahne adıyla Tarkan (d. 17 Ekim 1972), Türk şarkıcı-şarkı yazarıdır. 1990'ların başından itibaren Türk pop müziğinde yakaladığı devamlı liste ve satış başarılarıyla Türkiye'de ve dünya çapında tanınırlık elde etti.

Tarkan, 'Kuzu Kuzu', 'Kış Güneşi', 'Şımarık', 'Kır Zincirlerini', 'Kıl Oldum' ve 'Hüp' başta olmak üzere çok sayıda hit olmuş şarkıyı seslendirmiştir.