Tarkan bu sene konser verecek mi?
"Gerek sosyal medya hesaplarımdan, gerek e-mail, gerekse DM yoluyla sorulan "Esin Hanım Tarkan konseri yok mu bu sene? Eylül takvimi açıklanıyor Tarkan konserleri yok" diye soranlara yanıt veriyorum" diyen Övet, "Sizi çok iyi anlıyorum. Ki korona illeti yüzünden Tarkan'ın Harbiye sahnesine çıkması ertelenmişti. Şimdi de iki yıldır yok. Sizler gibi ben de bekliyorum inanın" dedi.
TARKAN KİMDİR?
Tarkan Tevetoğlu ya da sahne adıyla Tarkan (d. 17 Ekim 1972), Türk şarkıcı-şarkı yazarıdır. 1990'ların başından itibaren Türk pop müziğinde yakaladığı devamlı liste ve satış başarılarıyla Türkiye'de ve dünya çapında tanınırlık elde etti.
Tarkan, 'Kuzu Kuzu', 'Kış Güneşi', 'Şımarık', 'Kır Zincirlerini', 'Kıl Oldum' ve 'Hüp' başta olmak üzere çok sayıda hit olmuş şarkıyı seslendirmiştir.
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