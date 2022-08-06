Tarkan bu sene konser verecek mi?

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:48
<p>Her yıl eylül ayında sevenleriyle buluşan Tarkan koronavirüs salgınıyla birlikte sahnelere ara vermişti. </p>

Her yıl eylül ayında sevenleriyle buluşan Tarkan koronavirüs salgınıyla birlikte sahnelere ara vermişti. 

<p>Pandeminin etkilerinin tüm dünyada azalması sonrası müzikal çalışmalarına hız veren ve bir de reklam filminde rol alan Tarkan'ın, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser verip vermeyeceği merak ediliyordu.</p>

Pandeminin etkilerinin tüm dünyada azalması sonrası müzikal çalışmalarına hız veren ve bir de reklam filminde rol alan Tarkan'ın, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser verip vermeyeceği merak ediliyordu.

<p>Habertürk yazarı Esin Övet, konuya ilişkin köşesinde bir yazı kaleme aldı. </p>

Habertürk yazarı Esin Övet, konuya ilişkin köşesinde bir yazı kaleme aldı. 

<p><strong>"Gerek sosyal medya hesaplarımdan, gerek e-mail, gerekse DM yoluyla sorulan "Esin Hanım Tarkan konseri yok mu bu sene? Eylül takvimi açıklanıyor Tarkan konserleri yok"</strong> diye soranlara yanıt veriyorum" diyen Övet, "Sizi çok iyi anlıyorum. Ki korona illeti yüzünden Tarkan'ın Harbiye sahnesine çıkması ertelenmişti. Şimdi de iki yıldır yok. Sizler gibi ben de bekliyorum inanın" dedi. </p>

"Gerek sosyal medya hesaplarımdan, gerek e-mail, gerekse DM yoluyla sorulan "Esin Hanım Tarkan konseri yok mu bu sene? Eylül takvimi açıklanıyor Tarkan konserleri yok" diye soranlara yanıt veriyorum" diyen Övet, "Sizi çok iyi anlıyorum. Ki korona illeti yüzünden Tarkan'ın Harbiye sahnesine çıkması ertelenmişti. Şimdi de iki yıldır yok. Sizler gibi ben de bekliyorum inanın" dedi. 

<p>Sorup soruşturduğunu ve konuya ilişkin "Yok" yantını aldığını söyleyen Övet, <strong>"Üzgünüm bu sene de özlemle bekleyeceğiz kendisini"</strong> ifadelerini kullandı.</p>

Sorup soruşturduğunu ve konuya ilişkin "Yok" yantını aldığını söyleyen Övet, "Üzgünüm bu sene de özlemle bekleyeceğiz kendisini" ifadelerini kullandı.

<p><strong>TARKAN KİMDİR?</strong></p> <p>Tarkan Tevetoğlu ya da sahne adıyla Tarkan (d. 17 Ekim 1972), Türk şarkıcı-şarkı yazarıdır. 1990'ların başından itibaren Türk pop müziğinde yakaladığı devamlı liste ve satış başarılarıyla Türkiye'de ve dünya çapında tanınırlık elde etti.</p> <p>Tarkan, 'Kuzu Kuzu', 'Kış Güneşi', 'Şımarık', 'Kır Zincirlerini', 'Kıl Oldum' ve 'Hüp' başta olmak üzere çok sayıda hit olmuş şarkıyı seslendirmiştir.</p>

TARKAN KİMDİR?

Tarkan Tevetoğlu ya da sahne adıyla Tarkan (d. 17 Ekim 1972), Türk şarkıcı-şarkı yazarıdır. 1990'ların başından itibaren Türk pop müziğinde yakaladığı devamlı liste ve satış başarılarıyla Türkiye'de ve dünya çapında tanınırlık elde etti.

Tarkan, 'Kuzu Kuzu', 'Kış Güneşi', 'Şımarık', 'Kır Zincirlerini', 'Kıl Oldum' ve 'Hüp' başta olmak üzere çok sayıda hit olmuş şarkıyı seslendirmiştir.

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Tarkan Esin Övet konser

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