Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu 'Atatürk’e hakaret' suçundan beraat etti
Mahkeme, 2015 yılında yayınlanan “Susmayacağız, susturamayacaksınız” başlıklı yazı nedeniyle Atatürk’e hakaret suçundan yargılanan dönemin Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu hakkında beraat kararı verdi.
Ali İhsan Karahasanoğlu’nun Yeni Akit'te 2015'te yayınlanan "Susmayacağız. Susturamayacaksınız" başlıklı yazıda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle Küçükçekmece 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada bugün karar çıktı.
Duruşmaya Karahasanoğlu katılmazken avukatı ve Atatürkçü Düşünce Derneği Avukatı Cemil Öz geldi.
Avukat Cemil Öz, “Akit gazetesi, ilgili internet sitesinin içerik sağlayıcısıdır. Ajansla gazete arasında organik bağ devam etmektedir, anlatımlarımız da göz önüne alınarak sanığın cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.
Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, söz konusu internet sitesinin, Ali İhsan Karahasanoğlu'nun sorumluluğunda olduğuna ilişkin delil elde edilemediğinin anlaşıldığını belirterek, beraatına karar verilmesini istedi.
"İNANDIRICI DELİL BULUNMADIĞINDAN BERAATİNE"
Mahkeme kararında, sanık Karahasanoğlu’nun üzerine atılı suçu işlediğine dair mahkumiyetine yeter, kesin, inandırıcı ve şüpheden arınmış delil bulunmadığına ve atılı suçu işlediğinin sabit olmadığına hükmederek beraatına karar verdi.
4 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, suç tarihinde Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olan Ali İhsan Karahasanoğlu hakkında, “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
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