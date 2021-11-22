Yeni Akit'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na manşetten çağrı
Yeni Akit, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ çağrısına gönderme yaprak "Asıl Sivas mağdurları ile helalleşmeli" dedi.
AKP'ye yakınlığı ile bilinen Yeni Akit gazetesi bugün, “Asıl Sivas mazlumları ile helalleşmeli” haberini manşetine taşıdı.
Sivas Katliamı faillerinden ‘mazlum’ olarak bahsedilen haberde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ çağrısına gönderme yapıldı. Yeniakit’ten Faruk Aslan, haberinde faillerin yeniden yargılanmasını talep edildi.
SKANDAL İFADELER
Haberde, “Türkiye’nin en karanlık dönemi olan 90’lu yılların derin operasyonu Madımak olayı sebebiyle cezaevine doldurulan mazlumlar da helalleşmeyi beklerken, hukukçular, 28 yıldır zulmün bir an önce bitmesini istiyor” ifadelerine yer verildi.
Yeni Akit'in manşeti şöyle:
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