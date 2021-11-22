Yeni Akit'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na manşetten çağrı

22 Kasım 2021 Pazartesi, 17:35

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Yeni Akit gazetesi bugün, “Asıl Sivas mazlumları ile helalleşmeli” haberini manşetine taşıdı.

Sivas Katliamı faillerinden ‘mazlum’ olarak bahsedilen haberde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ çağrısına gönderme yapıldı. Yeniakit’ten Faruk Aslan, haberinde faillerin yeniden yargılanmasını talep edildi.

SKANDAL İFADELER

Haberde, “Türkiye’nin en karanlık dönemi olan 90’lu yılların derin operasyonu Madımak olayı sebebiyle cezaevine doldurulan mazlumlar da helalleşmeyi beklerken, hukukçular, 28 yıldır zulmün bir an önce bitmesini istiyor” ifadelerine yer verildi.

Yeni Akit'in manşeti şöyle:



