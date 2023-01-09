Yeni aldığı evin asansör boşluğuna düşüp öldü

Yayınlanma: 09.01.2023 - 07:27

Güncelleme: 09.01.2023 - 07:27

Laleli Mahallesi 4373 Sokakta 4 katlı apartmanın inşaatında, önceki gün saat 20.00 sıralarında yeni aldığı eve tadilat yapmaya giden Ali Dinke, belirlenemeyen nedenle yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki asansör boşluğundan beton zemine düştü.

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Durumu fark eden Dinke'nin yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Düştüğü yerden çıkarıp ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Dinke, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.