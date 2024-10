Yeni araba hayali kurarken milyonlarca lira dolandırıldılar

Yayınlanma: 03.10.2024 - 10:15

Güncelleme: 03.10.2024 - 10:15

Gaziantep'te çeşitli mesleklerde çalışan onlarca kişi, yıllardır arkadaşları olan H.A. isimli şahıs tarafından yüksek kar marjıyla arabalarını daha üst model arabalarla değiştirme vaadiyle milyonlarca lira dolandırıldı. Yaşanan olay sonrası mağdur olan vatandaşlar, dolandırıcı olduğunu iddia ettikleri şahsın önce kendilerinden para topladığını sonra geri vereceğini söyleyerek oyaladığını ve daha sonrasında ise ortadan kaybolduğunu öne sürdü.

"4-5 MİLYONA YAKIN PARA VERDİK"

Söz konusu şahsa kendisi ve ailesinden bir kaç kişinin toplam 5 milyon liraya yakın para verdiğini söyleyen Arif Yoğun isimli vatandaş, "Bu şahıs bize, 'yüksek kar amacıyla araba getiriyorum' dedi. Birkaç araba getirdi. Ondan sonra da 5 aydan beri de bu arabaları getirmedi. Elden para verdik. Pos cihazıyla para verdik. Bu paralarımızı aldı, 5 aydan beri bizi oyladı. Diyor ki 'ben arabaları getireceğim'. Kaçmıyor parayı getireceğini söylüyor ama biz dava açtık. Yüksek kar amacıyla araba getiriyordu. Biz de bundan faydalanırız diye düşündük. Biz kalktık bütün paralarımızı verdik. Aile olarak 4-5 milyona yakın bir para verdik. Tabi bu paranın çoğunu elden verdik. Çoğunu da pos makinesiyle verdik, IBAN ile verdik. Biz bunun karşılığında hiç evrak da almadık. Bu kişi bizimle beraber çalışan birisi olduğu için inandık. Arabaların bazılarını da getirmişti. Biz de buna kanaat getirerek paramızı verdik. En sonunda dolandırıldığımızı anladık. 4-5 milyona yakın bir kaybım var. Bizim talebimiz bu şahsın sorgulanması. Bizden hariç çok insan bu şahsa parasını kaptırmış. Yani bu ufak bir dolandırıcılık işi değil. En az 1 milyar TL'ye yakın para almış. Biz bu şahsın yargılanmasını istiyoruz. Adalete teslim olmasını istiyoruz" dedi.

"BİNDEN FAZLA MAĞDUR VAR"

Mehmet Latif Çelik isimli vatandaş da 2016 model aracını satarak yeni model araca almak isterken dolandırıldığını iddia ederek, "Bu şahıs, yüksek kar vaadi ile bize araba getireceğini söyledi. Ben de 2016 model arabamı sattım yükselteyim diyerekten kandırıldım verdim. 5 aydan beri bizi oyaladı. Öğrendik ki bu adam Antep'in köylerine kadar binden fazla kişi mağdur etmiş. Savcılığa başvurduk ve şu anda 5-6 tane avukatımız da var. Tutuklamasını istiyoruz. Bu hesaplardaki paraların nereye yattığını, nereye aktarıldığını, kimlere verildiğini, eşi, kardeşleri kimler varsa hepsinin hapse girmesini istiyoruz. Ben 300 bin TL parayı banka yoluyla hesabına aktardım. Dekontum da var. Tahminime göre binden fazla mağdur var. Çoğunluk elden verdiği için ya da post makinesiyle çektikleri için ellerinde belge, sözleşme veya dekontları yok. Şu anda bu şahıs İstanbul'da Gebze'de, bizim aldığımız bilgiye göre haftada bir günde imzaya geldiğini de biliyoruz. Bizi her ay oyaladı. Benim verdiğim para 300 bin lira, sana dedi 700 bin liradan bir araba getireceğim dedi. Yüksek kar vadeyle kandırıldık. Tutuklanmasını istiyoruz diğer yandan bu paraların nereye gittiğini savcılarımızın araştırmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"IBAN ÜZERİNDEN VE ELDEN PARA VERDİK"

Dolandırıcı olduğu öne sürülen şahsa elden ve iban üzerinden para gönderdiğini söyleyen Ramazan Akkurt ise, "Şimdi bu yüksek kar amacı ile taksi getiririm vaadiyle insanları bir nevi tuzağa çeken bir vatandaştır ve biz bu arkadaşımıza iban ile ve elden para vermiş olduk. Yani benim gibi binlerce insan var. Gaziantep'te benim gibi binlerce insan var. Gaziantep'te 1 milyar TL'ye yakın topladı. 5 aydır kimseye araba da getirmiyor. Her ayda şu gün gelecek, bugün gelecek diye oyalıyor. Savcılığa vermiş olduğumuz avukatlarımızın kanalıyla da şu anda 300 kişi şikayetçi var. Gaziantep gibi bir ilde bu şahıs çok kişiyi yüklü miktarda dolandırdı ve şuan dışarıda geziyor. Şu anda bu şahıs İstanbul'da ve her an yurt dışına da kaçma imkanı var. Biz bunu ifadelerimizde de belirttik. Burada savcılarımızın harekete geçmesini, bu şahsın içeri alınıp bu paraları nereye aktardığını soruşturmasını talep ediyoruz. Ben 650 bin TL iban üzerinden para gönderdim. 420 bin TL de elden kendisine verdim. Şu anda da kendisinden şikayetçiyiz. 300 kişiye yakın şikayetçi var. Bu araba getirip vergiden muaf diyerek bize uygun şekilde vereceğini vaat etti. Bize, 'Rent a Car firmalarından uygun şekilde alıyorum ve size verdiğimde almış olduğum 400 bin lira her araç için en az 50-100 bin lira ben kar ediyorum' dedi. Biz bu aracın değerinin 700 bin, 600 bin olduğunu biliyoruz ama kendi bize kar amacı vaadiyle getirdiği için biz de buna kandık. Biz burada savcılarımızın harekete geçip bu şahsın içeri atılmasını ve paraların nereye aktarıldığını soruyoruz. Bir an önce bununla yurtdışının el altından kaçmaması için de gerekli tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz" diye konuştu.