Yayınlanma: 10.08.2023 - 10:37

Güncelleme: 10.08.2023 - 10:37

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; 57 ile yeni vali atandı. Adana Valiliğine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Valiliğine ise Adana Valisi Süleyman Elban getirildi. Öte yandan Antalya Valiliğine Hulusi Şahin, Manisa Valiliğine Enver Ünlü, Malatya Valiliğine Ersin Yazıcı, Kilis Valiliğine Tahir Şahin, Sakarya Valiliğine Yaşar Karadeniz, Trabzon Valiliğine ise Aziz Yıldırım görevlendirildi. Peki, Yeni Artvin Valisi Cengiz Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında? Cengiz Ünsal hangi görevlerde bulundu?

CENGİZ ÜNSAL KİMDİR?

Malatya’nın Hekimhan İlçesinde 1975 tarihinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya Hekimhan’da, liseyi Ankara Çankaya Lisesi’nde bitirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

- 2000 yılında Mülki İdare Amirliği Mesleğine Uşak İli Kaymakam Adayı olarak başladı.

- 2001 yılında Manisa Sarıgöl Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu.

- 2002 yılında Manisa Kırkağaç Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu.

- Kaymakam adaylığı döneminde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Yönetim Bilimleri Alanında Yüksek Lisans ve İngiltere Leicester Üniversitesinde yurtdışı stajını yaptı.

- 2003 yılında Yozgat Saraykent Kaymakamlığı görevinde bulundu.

- 2003-2005 yıllarında Aksaray Sarıyahşi Kaymakamlığı görevinde bulundu

- 2005-2006 yıllarında Gümüşhane Vali Yardımcılığı görevinde bulundu.

- 2006-2008 yıllarında Kırıkkale Delice Kaymakamlığı görevinde bulundu

- 2008-2012 yıllarında Elazığ Karakoçan Kaymakamlığı görevinde bulundu.

- 2012-2016 yıllarında Çankırı Çerkeş Kaymakamlığı görevinde bulundu.

- 2016-2020 yıllarında Bolu Gerede Kaymakamlığı görevinde bulundu.

- 2020-2022 yıllarında İstanbul Ümraniye Kaymakamlığı görevinde bulundu.

11 Ağustos 2022 tarihli ve 2022/392 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Sincan Kaymakamlığı görevine atanmıştır.

Cengiz ÜNSAL evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.