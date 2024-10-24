Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen ve 15 şüphelinin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz ve 1 kişi tutuklandı.

Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz tutuklandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 24.10.2024 - 00:23

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme yöntemi olan ankesör/büfe telefonlarından aranarak örgüt mensuplarıyla iletişime geçtikleri ve FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen’in ölümü nedeniyle terör örgütünü övücü paylaşımlar yaptıkları anlaşılan bazı şüphelilere yönelik 3 ilde operasyon düzenlenmişti.

Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda aralarında Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz’ün de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Terörist başı Gülen'in ölümü sonrası sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilerden 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz ve bir kişi daha tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #Yeni Asya #fetö #FETÖ/PDY #tutuklandı

İlgili Haberler

Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni gözaltına alındı: 'FETÖ porpagandası' iddiası

Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni gözaltına alındı: 'FETÖ porpagandası' iddiası
Sosyal medyada FETÖ operasyonu: 177 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı

Sosyal medyada FETÖ operasyonu: 177 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı
Yurtdışına kaçma girişimi tespit edilen FETÖ üyesi yakalandı

Yurtdışına kaçma girişimi tespit edilen FETÖ üyesi yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler