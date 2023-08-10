Yayınlanma: 10.08.2023 - 10:43

Güncelleme: 10.08.2023 - 10:43

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; 57 ile yeni vali atandı. Adana Valiliğine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Valiliğine ise Adana Valisi Süleyman Elban getirildi. Öte yandan Antalya Valiliğine Hulusi Şahin, Manisa Valiliğine Enver Ünlü, Malatya Valiliğine Ersin Yazıcı, Kilis Valiliğine Tahir Şahin, Sakarya Valiliğine Yaşar Karadeniz, Trabzon Valiliğine ise Aziz Yıldırım görevlendirildi. Peki, Yeni Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İsmail Ustaoğlu hangi görevlerde bulundu?

İSMAİL USTAOĞLU KİMDİR?

İsmail Ustaoğlu, 1968 yılında Düzce’de doğdu. İlkokulu köyünde, orta ve lise öğrenimini Düzce İmam Hatip Lisesinde tamamladıktan sonra 1988 yılında girdiği üniversite sınavında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü kazandı. 1992 yılında aynı fakülteden mezun oldu. 1994 yılında Kütahya Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. 1995 yılında Kaymakam Adaylığı stajı sırasında 8 ay süreyle İngiltere’de dil eğitimi aldı ve mesleki incelemelerde bulundu. 1996 yılında 6 ay süreyle Karabük – Eskipazar İlçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.

Sırasıyla Aşağıdaki Görevleri Yürüttü:

Rize-Hemşin Kaymakamı (1997 – 2000)

Van-Saray Kaymakamı (2000 – 2002)

Sivas-Hafik Kaymakamı (2002 – 2005)

Konya-Cihanbeyli Kaymakamı (2005 – 2006)

Bilecik-Osmaneli Kaymakamı (2006 – 2008)

İçişleri Bak. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı (2008 – 2009)

İçişleri Bak. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı (2009 – 2013)

İçişleri Bak. Strateji Geliştirme Başkanı (2013 – 2016)

Bayburt Valisi (2016 – 2017)

Bitlis Valisi (2017 – 2018)