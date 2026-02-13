'Yeni bir arayış içindeler' iddiası... Cumhur ortağı BBP'den 'ittifak' açıklaması!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.02.2026 12:39:00
BBP Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, partinin farklı siyasi partilerle "yeni bir ittifak arayışı içinde olduğu" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bizim durduğumuz yer nettir; orası da Cumhur İttifakı'dır" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP), bazı medya organlarında yer alan "yeni ittifak" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

BBP Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, partinin durduğu yerin net olduğunu ifade etti.

Yörükçüoğlu, "Bu tür haberleri iyi niyetli görmüyoruz. Bizim durduğumuz yer nettir; orası da Cumhur İttifakı'dır" dedi.

Partinin siyasi duruşunun açık ve değişmez olduğunu vurgulayan Yörükçüoğlu, kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını savundu. Yörükçüoğlu, farklı partilerle ortak liste, Meclis grubu ya da yeni bir ittifak arayışı içinde olunduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

"Bunun dışındaki haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini önemle ifade ediyoruz" diyen Yörükçüoğlu, kamuoyuna yalnızca parti yönetiminin resmi açıklamalarını esas alması çağrısında bulundu.

