Yayınlanma: 10.08.2023 - 10:58

Güncelleme: 10.08.2023 - 10:58

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; 57 ile yeni vali atandı. Adana Valiliğine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Valiliğine ise Adana Valisi Süleyman Elban getirildi. Öte yandan Antalya Valiliğine Hulusi Şahin, Manisa Valiliğine Enver Ünlü, Malatya Valiliğine Ersin Yazıcı, Kilis Valiliğine Tahir Şahin, Sakarya Valiliğine Yaşar Karadeniz, Trabzon Valiliğine ise Aziz Yıldırım görevlendirildi. Peki, Yeni Burdur Valisi Türker Öksüz kimdir, nereli, kaç yaşında? Türker Öksüz hangi görevlerde bulundu?

TÜRKER ÖKSÜZ KİMDİR?

Türker Öksüz, 1970 yılında Elazığ’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Elazığ’da tamamladı. 1986 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1990 yılında mezun oldu. 2004-2005 yılları arasında Yüksek Lisansını Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde (TODAİE) tamamlamıştır. Halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim Bilimleri Dalında doktora çalışmaları devam etmektedir.

1992 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mersin Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başladı, 1994 yılında dil eğitimi için 8 ay süreyle İngiltere’ye gönderildi.

1995 yılında Giresun-Yağlıdere Kaymakamı olarak atandı. Erzurum-Uzundere Kaymakamlığı, Adıyaman-Kahta Kaymakamlığı, Osmaniye ve Bartın Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2013 yılında yayınlanan Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı hukuk Müşavirliğine atandı. 2016 yılında İçişleri Bakanlığınca TBMM’de görevlendirildi. 2017 Haziran ayından itibaren de İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevini yürütmüştür.

27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kars Valiliğine atandı. Türker ÖKSÜZ, iyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve biri kız biri erkek olmak üzere 2 çocuğu bulunmaktadır.