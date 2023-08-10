Yeni Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Erol Karaömeroğlu hangi görevlerde bulundu?

Yayınlanma: 10.08.2023 - 10:54

Güncelleme: 10.08.2023 - 10:54

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; 57 ile yeni vali atandı. Adana Valiliğine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Valiliğine ise Adana Valisi Süleyman Elban getirildi. Öte yandan Antalya Valiliğine Hulusi Şahin, Manisa Valiliğine Enver Ünlü, Malatya Valiliğine Ersin Yazıcı, Kilis Valiliğine Tahir Şahin, Sakarya Valiliğine Yaşar Karadeniz, Trabzon Valiliğine ise Aziz Yıldırım görevlendirildi. Peki, Yeni Adana Valisi Yavuz Selim Köşger kimdir, nereli, kaç yaşında? Yavuz Selim Köşger hangi görevlerde bulundu?

EROL KARAÖMEROĞLU KİMDİR?

Erol Karaömeroğlu, 1970 yılında Rize’de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Rize İlinde, Yüksek Öğrenimini ise Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı.

Kaymakamlık görevine Erzincan Valiliği’nde stajyer Kaymakam olarak başladı. Rize'nin Çayeli İlçesi'nde Kaymakam Refikliği görevi ve Kilis merkezi ile ilçelerinde Mülkiye Müfettişliği teftiş stajında bulundu. İçişleri Bakanlığı’nda yabancı dil kursuna katıldıktan sonra 8 ay süreyle İngiltere'ye gönderildi. Türkiye'ye dönüşte Ordu Ulubey Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu.

84. dönem Kaymakamlık kursuna katılarak, 1997 yılı Temmuz ayında Tokat Artova'da Kaymakam olarak göreve başladı. Sırasıyla Çaykara, İdil, Bozdoğan ve Palu Kaymakamlığı'ndan sonra Batman İli Vali Yardımcılığı görevinde bulundu. Vezirköprü, Ula ve Şereflikoçhisar Kaymakamlığı sonrasında Altındağ Kaymakamlığı görevini icra etti.

09.06.2020 tarihli ve 2020/274 sayılı karar, 10.06.2020 tarihli 31151 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Sinop Valiliği’ne atanmıştır.

Vali Erol Karaömeroğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.