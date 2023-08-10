Yayınlanma: 10.08.2023 - 10:48

Güncelleme: 10.08.2023 - 10:48

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; 57 ile yeni vali atandı. Adana Valiliğine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Valiliğine ise Adana Valisi Süleyman Elban getirildi. Öte yandan Antalya Valiliğine Hulusi Şahin, Manisa Valiliğine Enver Ünlü, Malatya Valiliğine Ersin Yazıcı, Kilis Valiliğine Tahir Şahin, Sakarya Valiliğine Yaşar Karadeniz, Trabzon Valiliğine ise Aziz Yıldırım görevlendirildi. Peki, Yeni Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta kimdir, nereli, kaç yaşında? Ahmet Hamdi Usta hangi görevlerde bulundu?

AHMET HAMDİ USTA KİMDİR?

Ahmet Hamdi Usta, Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta Antalya Elmalı’da doğdu. İlk ve orta eğitimini doğduğu ilçede tamamladıktan sonra 1984 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1988 yılında mezun oldu. Bakanlığın açtığı Kaymakam Adaylığı sınavlarını kazanarak 12 Haziran 1989 tarihinde Afyon Kaymakam Adayı olarak kamu görevine başladı.

1 yılı İngiltere’de dil kursu ile İngiliz eğitim ve yönetim sistemi üzerinde incelemelerde bulunmak üzere 3 yıl süreli Kaymakam Adaylığı esnasında Elmalı Kaymakam Refikliği, Afyon-Sandıklı, Karabük-Yenice, Zonguldak-Devrek ve Karadeniz Ereğli Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

77. Dönem Kaymakamlık Kursunu üstün başarı ile bitirerek 28.06.1992 tarihinde Denizli-Babadağ Kaymakamlığına atandı, sırasıyla Gümüşhane Şiran ve Elazığ Maden İlçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı.

1999 yılında İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atandı. Bakanlık Merkez görevlerinin sona erdiği 2009 yılına kadar Personel Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü ve Daire Başkanı, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nde de Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Vekili olarak çalıştı.

Personeldeki görevleri esnasında 265. Kısa dönem er olarak Etimesgut’taki 8 ay askerlik sonrasında gittiği İngiltere’de ‘Bağımsız Üst Kurulların Hesap Verebilirliği’ konulu teziyle Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı.

Afet Yönetim Sistemindeki Yeniden Yapılanma sonucu Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nün faaliyeti sona erdiğinden 2009 yılında Bursa Vali Yardımcılığına atandı. 2009 – 2015 yılları arasında Bursa Vali Yardımcısı, 2015 – 2020 yılları arasında da İstanbul Vali Yardımcısı olarak görev yaptı.

Bakanlık ile Bursa ve İstanbul’daki görevleri esnasında yurt içi ve dışında çok sayıda ulusal ve uluslarası seminer ve toplantılara katıldı, Bakanlığımızı ve Valiliklerimizi temsil etti, proje ekiplerinde ve uluslar arası kurullarda üye olarak bulundu.

14.07.2020 tarih ve 31185 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/362 numaralı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Balçova Kaymakamlığına atanarak 27.07.2020 tarihinde buradaki görevine başladı. Halen Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümünde Doktora çalışmasına devam etmekte olup tez aşamasındadır.

Şerife Şengül Hanım ile evli olup 2 çocuk sahibidir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.