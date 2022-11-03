Yeni ev almak isteyen kadına inşaatı mahkemelik olan daireyi sattılar
Adana’da geçen yıl emlakçı kuzeniyle anlaştığı daireyi satın almak için evini ve arabasını satan Hatun Yalım Sümer, beğendiği evin yerine satılan dairenin bulunduğu inşaatın 8 yıldır mahkemelik olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Adana’da, geçen yıl yeni ev almak için sıfır arabasıyla oturduğu daireyi satan Hatun Yalım Sümer, emlakçı kuzeni tarafından dolandırılarak 480 bin TL'sini kaybetti. Dolandırılan Sümer’e 8 yıldır mahkemelik olan ve yapım aşamasında müteahhit tarafından terk edilen bir apartmanda daire verildi.
38 yaşındaki Hatun Yalım Sümer, yeni bir ev almak için emlakçılık yapan dayısının oğlu T.Y (34) ile görüştükten sonra arabasını ve oturduğu evi sattı. Ancak anlaştığı daireyi alamayan ve 480 bin TL karşılığında yapım aşamasındaki bir apartman dairesini satın alan Sümer, satın aldığı dairenin 8 yıldır mahkemelik olduğunu öğrenince şoke oldu.
Dolandırıldığını belirten Sümer, ”Öz dayımın oğlu, yani kuzenimin ofisine gittim. Pazartesiydi, sözleşme yapıldı. Çarşamba gününe tapudan randevu alındı. Çarşamba günü geldiğinde, adam virüs oldu ve başka bahaneler üretti. Ben eşyalarımı her şeyi koliledim, her şeyim hazır vaziyetteydi. Orası burası derken, anlaştığımız yeri iptal etti. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Sonunda bana yapım aşamasındaki bir daireyi sattı. Dairenin, 8 senedir mahkemesi süren inşaatın müteahhit tarafından yapımının yarım bırakıldığını öğrendim" dedi.
Şu anda kayınbabasının evinde birlikte yaşadıklarını kaydeden Sümer, ”Bu olay, psikolojik olarak evin içerisinde çocuklarıma bile yansıdı. Her şeyden oldum, sağlığımdan oldum. Adalet istiyorum. Ben yandım, Adana’da başka insanlar yanmasın. Benim çektiğim acıyı başka insanlar yaşamasın” diye konuştu.
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