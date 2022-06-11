Fatih'te günlük kiralık dairede yangın: Alevler çatıyı sardı!

11 Haziran 2022 Cumartesi, 09:12

Yangın, 11 Haziran Cumartesi sabahı saat 07.30 sıralarında Fatih Şehsuvar Bey Mahallesi Kürkçü Kuyusu Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, günlük kiralık olarak kullanılan 4 katlı binanın 4. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede çatıya sıçrayan alevler büyüdü.

BİNADAKİLER KENDİNİ DIŞARI ATTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında binadakiler kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İtfaiyenin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.