Yeni evleneceklere hangi firma, ne kadar indirim yapıyor? Evlenecek çiftler indirim kodu nasıl alınır?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni evleneceklere destek kampanyası hayata geçirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek çiftlere indirim yapacak firmaları açıkladı. Peki, Yeni evleneceklere hangi firma, ne kadar indirim yapıyor? Evlenecek çiftler indirim kodu nasıl alınır?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlilik hazırlığında olan gençlerin ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla “Evlenecek Çiftlere Destek Kampanyası” başlattı. Peki, Yeni evleneceklere hangi firma, ne kadar indirim yapıyor? Evlenecek çiftler indirim kodu nasıl alınır?
YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Projeden faydalanacak gençler, e-Devlet üzerinden edinecekleri indirim kodu ile imkândan faydalanabilecek.
YENİ EVLENECEKLERE İNDİRİM YAPAN FİRMALAR LİSTESİ
Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençler için yapılan protokol kapsamında, halihazırda evlenecek gençlere özel indirimler sunmaya başlayacak 20 firmanın ismi şöyle:
"Vestel, Bellona, İstikbal, Mondihome, Arçelik, Beko, Hepsiburada, Kütahya Porselen, Modalife, Karaca, Kelebek, Doğtaş, Lova Yatak, English Home, Fakir, Adore, Hatemoğlu, Tümbir, Damat-Tween, Kip."
YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE NE KADAR İNDİRİM YAPILACAK, YÜZDE KAÇ?
Firmalar, mevcut indirimlere ek olacak şekilde yüzde 5’ten yüzde 35’e varan oranlarda indirimler sağlayacak.
HANGİ MARKA NE KADAR İNDİRİM YAPILACAK, YÜZDE KAÇ?
VESTEL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 30
BELLONA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10
İSTİKBAL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10
MONDİHOME: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10
ARÇELİK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TL
BEKO: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TL
HEPSİBURADA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde 30.000 TL ve üzerine yüzde 10
KÜTAHYA PORSELEN: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20
MODALİFE: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 5
KARACA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15
KELEBEK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10
DOĞTAŞ: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10
LOVA YATAK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10
ENGLISH HOME: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20
FAKİR: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 35
ADORE: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 7
HATEMOĞLU: Kampanya kapsamında tüm ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 35
TÜMBİR: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20
DAMAT - TWEEN: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15
KİP: Kampanya kapsamında tüm ürünlerde yüzde 30
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