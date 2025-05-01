Yayınlanma: 01.05.2025 - 14:25

Güncelleme: 01.05.2025 - 14:25

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlilik hazırlığında olan gençlerin ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla “Evlenecek Çiftlere Destek Kampanyası” başlattı. Peki, Yeni evleneceklere hangi firma, ne kadar indirim yapıyor? Evlenecek çiftler indirim kodu nasıl alınır?

YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Projeden faydalanacak gençler, e-Devlet üzerinden edinecekleri indirim kodu ile imkândan faydalanabilecek.

YENİ EVLENECEKLERE İNDİRİM YAPAN FİRMALAR LİSTESİ

Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençler için yapılan protokol kapsamında, halihazırda evlenecek gençlere özel indirimler sunmaya başlayacak 20 firmanın ismi şöyle:

"Vestel, Bellona, İstikbal, Mondihome, Arçelik, Beko, Hepsiburada, Kütahya Porselen, Modalife, Karaca, Kelebek, Doğtaş, Lova Yatak, English Home, Fakir, Adore, Hatemoğlu, Tümbir, Damat-Tween, Kip."

YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE NE KADAR İNDİRİM YAPILACAK, YÜZDE KAÇ?

Firmalar, mevcut indirimlere ek olacak şekilde yüzde 5’ten yüzde 35’e varan oranlarda indirimler sağlayacak.

HANGİ MARKA NE KADAR İNDİRİM YAPILACAK, YÜZDE KAÇ?

VESTEL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 30

BELLONA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

İSTİKBAL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

MONDİHOME: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

ARÇELİK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TL

BEKO: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TL

HEPSİBURADA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde 30.000 TL ve üzerine yüzde 10

KÜTAHYA PORSELEN: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20

MODALİFE: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 5

KARACA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15

KELEBEK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

DOĞTAŞ: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

LOVA YATAK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

ENGLISH HOME: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20

FAKİR: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 35

ADORE: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 7

HATEMOĞLU: Kampanya kapsamında tüm ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 35

TÜMBİR: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20

DAMAT - TWEEN: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15

KİP: Kampanya kapsamında tüm ürünlerde yüzde 30