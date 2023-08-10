Yayınlanma: 10.08.2023 - 12:34

Güncelleme: 10.08.2023 - 12:34

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; 57 ile yeni vali atandı. Adana Valiliğine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Valiliğine ise Adana Valisi Süleyman Elban getirildi. Öte yandan Antalya Valiliğine Hulusi Şahin, Manisa Valiliğine Enver Ünlü, Malatya Valiliğine Ersin Yazıcı, Kilis Valiliğine Tahir Şahin, Sakarya Valiliğine Yaşar Karadeniz, Trabzon Valiliğine ise Aziz Yıldırım görevlendirildi. Peki, yeni Iğdır Valisi Ercan Turan kimdir, nereli, kaç yaşında? Ercan Turan hangi görevlerde bulundu?

ERCAN TURAN KİMDİR?

Ercan Turan, 1979 yılında Niğde'de doğdu. Ercan Turan lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde aldı. Yüksek lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi'nde alan Turan, doktorasını İnönü Üniversitesi'nde yaptı.

Ercan Turan; Yalıhöyük'te, Altunhisar'da, Tufanbeyli'de, Çelikhan'da ve Arapgir'de kaymakamlık görevleri yaptı. Turan daha sonra Malatya Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genel Sekreterliği yaptı. NVİGM Araştırma Geliştirme ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ve NVİGM Personel ve Mali İşler Daire Başkanlığı görevlerini üstlendi.

Ercan Turan 2022 yılında Zeytinburnu Kaymakamlığı'na getirildi.