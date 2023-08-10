Yayınlanma: 10.08.2023 - 12:31

Güncelleme: 10.08.2023 - 12:31

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; 57 ile yeni vali atandı. Adana Valiliğine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Valiliğine ise Adana Valisi Süleyman Elban getirildi. Öte yandan Antalya Valiliğine Hulusi Şahin, Manisa Valiliğine Enver Ünlü, Malatya Valiliğine Ersin Yazıcı, Kilis Valiliğine Tahir Şahin, Sakarya Valiliğine Yaşar Karadeniz, Trabzon Valiliğine ise Aziz Yıldırım görevlendirildi. Peki, Yeni Ordu Valisi Muammer Erol kimdir, nereli, kaç yaşında? Muammer Erol hangi görevlerde bulundu?

MUHAMMER EROL KİMDİR?

Muammer Erol, 1962 yılında Kayseri - Bünyan İlçesinde doğdu, İlköğretim ve lise eğitimini Bünyan'da tamamladı. 1984 yılında İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi.

1990 yılında İçişleri Bakanlığınca gönderildiği ABD’de 6 ay süreyle dil ve enformasyon eğitimi aldı. Merkez Valiliği süresi içerisinde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Programını tamamladı.

2018 yılında “Türk Hukukunda Arabuluculuk ve Teşkilatlanması” başlıklı kitabı yayınlanmıştır. İngilizce bilmekte olup, evli olup 3 çocuk babasıdır.

Mesleki Kariyeri:

1984-1995 yılları arasında sırasıyla Tekirdağ Saray Kaymakam Vekilliği, Burdur Kemer, Muş Bulanık İlçeleri Kaymakamlıkları yaptıktan sonra; Muş Vali Yardımcılığı ve Bolu Göynük Kaymakamlığı görevinde bulundu.

1995 yılında Mülkiye Müfettişi, 1996 yılında başmüfettiş oldu. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının Ankara ve İstanbul Gruplarında görev yaptı.

08.05.2004 - 22.12.2008 tarihleri arasında İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı İdari Genel Sekreter Yardımcılığı,

07.01.2009 - 16.08.2013 tarihleri arasında Elazığ Valiliği,

26.08.2013 - 08.06.2016 tarihleri arasında Konya Valiliği,

30.05.2016 – 04.11.2018 tarihleri arasında Merkez Valiliği

Görevlerinde bulundu.