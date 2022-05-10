Yeni ilaçlarda yaşanan ithalat sorununu Meclis gündemine taşıdı: Yüzde 79’una erişilemiyor
CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, yeni ilaçlarda yaşanan ithalat sorunu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.
Mesleği hekimlik olan Candan Yüceer, yeni ilaçların ithalatında yaşanan sorunları Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren Yüceer, “Avrupa İlaç Üreticileri ve Birlikleri Federasyonu’nun 2022’de yayımladığı Hastaların Yenilikçi Tedavilere Erişimi Beklemeleri Raporu’na göre; Türkiye 2020’de herhangi bir yeni ilacı geri ödeme sistemine almamışken son üç yılda yeni ilaçların sadece yüzde 21’inin Türkiye’ye geldiği görülmektedir. Bu bilgiye göre; Türkiye’deki hastalar, son üç yılda Avrupa Birliği’nde onay almış yeni ilaçların yüzde 79’una erişememektedir” dedi.
İLAÇLARI SIRALADI
Yüceer, döviz kuru nedeniyle ilaç tedarikinde yaşanan sorunlara dikkat çekti. “İstanbul Planlama Ajansı’nın yaptığı çalışmaya göre, eczacıların yüzde 99,6’sı ilaç tedarikinde güçlük çekmektedir. Yüzde 26,3’ü ise ilacın yanı sıra tıbbi takım bulamamaktadır. Eczacılara göre en büyük sorun, sırasıyla çocuk hastalıkları, solunum yolu, kalp ve damar hastalıkları ilaçlarında yaşanmaktadır” diyen Yüceer, Bakan Koca’ya şu soruları yöneltti:
- “Türkiye’de son beş yılda, yıllara göre kaç yeni ilaç geri ödeme sistemine alınmıştır?
- Son beş yılda, yıllara göre kaç yeni ilaç Türkiye’ye gelmiştir?
- İlaç tedariki sorunu nedeniyle piyasada bulunamayan kaç ilaç bulunmaktadır? İlaç tedarikinde sorun yaşanan ilaçlar hangi hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır?
- Bakanlığınızın piyasada bulunmayan ilaçların teminine yönelik herhangi bir girişimi var mıdır?
- İlaç erişiminde yaşanan sorunları önlemek için ilaç kurunun yıl içerisinde belli periyodlarla ilaç fiyatlarına yansıtılması yönünde bir çalışma yapılacak mıdır?
- İlaca erişemediği gerekçesiyle Bakanlığınıza şikâyet başvurusu gelmiş midir? Geldiyse sayısı kaçtır?
- İlacın çok önemli, vazgeçilmez ve stratejik bir ürün olduğu gerçeğinden hareketle yerli ilaç üretiminin desteklenmesine yönelik Bakanlığınız tarafından yapılan çalışmalar nelerdir?”
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