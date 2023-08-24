Yeni Kastamonu Valisi Meftun Dallı kimdir, kaç yaşında, nereli? Meftun Dallı'nın önceki görevleri neler?

Yayınlanma: 24.08.2023 - 16:59

Güncelleme: 24.08.2023 - 16:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 24 Ağustos gece yarısı yayımlanan atama kararıyla; 491 ismin görev yerleri değiştirildi, 255 kaymakamın ataması yapıldı. Atamalar arasında kamuoyunda gündeme gelmiş isimler de yer aldı. Peki, Yeni Kastamonu Valisi Meftun Dallı kimdir, kaç yaşında, nereli? Meftun Dallı'in önceki görevleri neler?

MEFTUN DALLI KİMDİR?

Meftun Dallı, 1966 yılında Sinop’un Boyabat ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimi Boyabat ve İstanbul’da tamamladı. Dallı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirdi.

İngiltere’de Torquay ve Southampton’da bir yıl yabancı dil eğitimi aldı ve Nottingham Üniversitesi Siyasî Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans yaptı.

Meftun Dallı, İsveç’te ISO 14000 Çevre Yönetimi ve Standartları, Portekiz’de Terörle Mücadele ve AB İnsan Hakları Uygulamaları, Türkiye’de çeşitli zamanlarda kamu yönetimi, güvenlik, insan hakları, sosyal hizmetler, eğitim, sağlık, çevre, halkla ilişkiler, AB fonlarının etkin kullanımı konulu kurs ve programlara katıldı.

MEFTUN DALLİ'NIN KARİYERİ

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile İdarî ve Malî İşler Dairesi’nde memurluk (1986-1988),

Trabzon ili Tonya ilçesi Kaymakam Vekilliği (1989),

Karaman ili Başyayla ilçesi Kaymakamlığı (1991-1993),

Ağrı ili Diyadin ilçesi Kaymakamlığı (1993-1995),

Şanlıurfa Vali Yardımcılığı (1995-1998),

Karaman Vali Yardımcılığı (1998-2003),

Yozgat ili Sorgun ilçesi Kaymakamlığı (2003-2007),

Birinci Sınıf Mülkî İdare Amiri oldu (2006),

Ankara ili Çubuk ilçesi Kaymakamlığı (2007-2011),

Ankara ili Yenimahalle ilçesi Kaymakamlığı (2011-2012),

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcılığı (2012-2016),

İstanbul ili Maltepe ilçesi Kaymakamlığı (2016-2021),

Kocaeli ili Derince Kaymakamlığı (2021-….)

Meftun Dallı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 24 Ağustos 2023'te yayımlanan atama kararıyla Kastamonu Valiliği'ne atandı.

MEFTUN DALLİ EVLİ Mİ?

Meftun Dallı, evli olup üç çocuğu ve beş torunu vardır.