Yayınlanma: 10.08.2023 - 13:34

Güncelleme: 10.08.2023 - 13:34

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; 57 ile yeni vali atandı. Adana Valiliğine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Valiliğine ise Adana Valisi Süleyman Elban getirildi. Öte yandan Antalya Valiliğine Hulusi Şahin, Manisa Valiliğine Enver Ünlü, Malatya Valiliğine Ersin Yazıcı, Kilis Valiliğine Tahir Şahin, Sakarya Valiliğine Yaşar Karadeniz, Trabzon Valiliğine ise Aziz Yıldırım görevlendirildi. Peki, yeni Kırıkkale Valisi Mehmet Makas kimdir, nereli, kaç yaşında? Mehmet Makas hangi görevlerde bulundu?

MEHMET MAKAS KİMDİR?

Erzincan Valisi Mehmet Makas, 1975 yılında Karabük ili Safranbolu ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Safranbolu'da tamamladı. Yükseköğrenimini 1993-1997 yılları arasında Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Daha sonra yedek subay olarak vatani görevini tamamladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi bölümünde Yüksek Lisansını yaptı.

2000 yılında Kastamonu'da Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Sırasıyla Afyon-Hocalar, Sinop-Saraydüzü Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Daha sonra bilgi ve deneyimini arttırmak üzere altı ay süre ile İngiltere' de Londra Middlesex Üniversitesi'nde eğitim gördü. Yurda döndüğünde Milli Güvenlik Akademisi Kamu Diplomasisi kursu aldı.

Kaymakamlık kursunu da başarıyla tamamlayarak sırasıyla Sivas ili İmranlı ilçesi Kaymakamı, Gümüşhane ili Köse ilçesi Kaymakamı, Erzurum ili Tortum ilçesi Kaymakamı, Erzincan ili Refahiye ilçesi Kaymakamı, İzmir ili Bayındır ilçesi Kaymakamı, Bursa ili Gürsu ilçesi Kaymakamı ve İstanbul ili Zeytinburnu ilçesi Kaymakamı olarak görev yaptı. 09.06.2020 tarihli ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Erzincan Valisi olarak atanarak, 18.06.2020 tarihinde görevine başladı.