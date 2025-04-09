Yeni kurallar resmen açıklandı: Bakan Uraloğlu'ndan 'Instagram' açıklaması

Meta, 16 yaş altı kullanıcıların Instagram’da ebeveyn izni olmadan canlı yayın yapamayacağını ve özel mesajlardaki koruma ayarlarını değiştiremeyeceğini açıkladı. Instagram’da bir süredir yürürlükte olan “Genç Hesaplar” sistemi, bu yeni düzenlemeyle daha da genişletildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Meta'nın kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Yeni kurallar resmen açıklandı: Bakan Uraloğlu'ndan 'Instagram' açıklaması
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.04.2025 - 11:24

Sosyal medya platformu Instagram, 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan "canlı yayın" özelliğini kullanamayacağını ve özel mesajlarda "otomatik bulanıklaştırma" özelliğini kapatamayacağını açıkladı.

Amerikan teknoloji şirketi Meta, Instagram platformundaki "Teen Accounts'a (Genç Hesapları)" ilişkin yenilikleri açıkladı.

Açıklamada, 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan "canlı yayın" özelliğini kullanamayacağı ve özel mesajlarda "otomatik bulanıklaştırma" özelliğini kapatamayacağı bildirildi.

Ayrıca, "Teen Accounts" özelliğinin Facebook ve Messenger'a da genişletileceği kaydedildi.

Yeniliklerin birkaç ay içinde ilk olarak ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da deneneceği bilgisi de paylaşıldı.

Meta çatısı altındaki sosyal medya platformu Instagram, Eylül 2024'te, çocuk ve gençlerin platformu kullanımını kısıtlayan ve güvenlik tedbirleri içeren "Teen Accounts (Genç Hesapları)" uygulamasını tanıtmıştı.

URALOĞLU: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, sosyal medya hesabından Meta'nın Instagram için yeni kararını değerlendirdi.

Uraloğlu, "Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız sosyal medya yaş kısıtlaması taslağımızla paralel olarak, Meta’nın Instagram platformunda 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan canlı yayın yapamamasına yönelik aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Uraloğlu, "Ebeveyn onayı olmadan canlı yayın yapılamaması ve şüpheli müstehcenlik içeren görsellerin otomatik olarak bulanıklaştırılması, çevrimiçi riskleri en aza indirmeyi hedefleyen çok önemli adımlardır" açıklamasını yaptı.


Etiketler: #Instagram #Abdülkadir Uraloğlu

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