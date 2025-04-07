Justin Bieber Aleyna Tilki'yi Instagram'dan takip etti

Evliliğinde kriz yaşadığına dair iddiaları eşi Hailey Bieber ile verdiği pozlarla yalanlayan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, dikkat çeken bir sosyal medya hamlesiyle gündeme geldi. Bieber, Instagram hesabı üzerinden Türk pop müziğinin genç yıldızlarından Aleyna Tilki’yi takibe aldı.

Bu gelişmenin ardından Aleyna Tilki'nin geçmişte yaptığı bir açıklama yeniden gündeme taşındı. Tilki, 2022 yılında verdiği bir röportajda, Justin Bieber’ın kendisine ilgi gösterdiğini iddia etmişti.

Tilki, 2022’de The Beverly Hills Hotel'de yaşandığını söylediği olayı şöyle anlatmıştı:

“Justin Bieber, evlenmeden önce, The Beverly Hills Hotel'de bana yürüdü. Sufle yemek için gitmiştim. Yaşım tutmadığı için bara oturmama izin vermediler, ben de en azından beklerken orada oturmak istedim. Yanıma biri geldi, sürekli kulağıma bir şeyler söylüyordu. Tepki gösterince, ‘Ben sana masa ayarlıyorum, orada takıl’ dedi. Ardından iki kadın gelip onunla fotoğraf çektirdi. Garsona sordum, ‘O kimdi?’ diye. ‘Justin Bieber’ cevabını alınca şok oldum.”