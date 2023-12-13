Özgür Özel, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz ile görüştü

CHP lideri Özgür Özel, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jurgen Schulz’u, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.

AA
Yayınlanma: 13.12.2023 - 12:24
Özgür Özel, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz ile görüştü
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ile bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, Schulz ile parti genel merkezindeki makamında görüştü.

BÖKE VE UZGEL EŞLİK ETTİ

Görüşmede Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.


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