Yayınlanma: 16.02.2024 - 10:00

Güncelleme: 16.02.2024 - 10:10

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 10 ülkeye yeni büyükelçi atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre Ahmet Misbah Demircan, Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğine atandı. Peki Ahmet Misbah Demircan kim? Yeni Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan nereli, kaç yaşında?

AHMET MİSBAH DEMİRCAN KİMDİR?

Ahmet Misbah Demircan 1967 yılında Beyoğlu'nun Kasımpaşa semtinde doğdu. 1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan Ahmet Misbah Demircan Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Siyasî Tarih ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı.

Tunus’ta Arapça, İngiltere’de İngilizce dil eğitimi aldı. Çalışma hayatına turizmci olarak başladı Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nde (TÜRSAB) çeşitli görevler aldı.

Aktif siyasi hayata 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisinin kurulması ile başladı. 3 Kasım 2002 yılında yapılan genel seçimlerinde İstanbul 2. Bölgeden 16. sıra milletvekili adayı oldu. 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerinde AK Parti'den Beyoğlu belediye başkanlığına aday gösterildi ve seçimi kazandı. 2009 ve 2014 yapılan seçimleri de kazanarak 2004 ile 2019 yılları arasında 15 yıl Beyoğlu belediye başkanı olarak görev yaptı. Mayıs 2014'te İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği başkanlığına seçildi. 23 Ekim 2019'da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına atandı.