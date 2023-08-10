Yayınlanma: 10.08.2023 - 12:10

Güncelleme: 10.08.2023 - 12:10

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; 57 ile yeni vali atandı. Adana Valiliğine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Valiliğine ise Adana Valisi Süleyman Elban getirildi. Öte yandan Antalya Valiliğine Hulusi Şahin, Manisa Valiliğine Enver Ünlü, Malatya Valiliğine Ersin Yazıcı, Kilis Valiliğine Tahir Şahin, Sakarya Valiliğine Yaşar Karadeniz, Trabzon Valiliğine ise Aziz Yıldırım görevlendirildi. Peki, Yeni Manisa Valisi Enver Ünlü kimdir, nereli, kaç yaşında? Enver Ünlü hangi görevlerde bulundu?

ENVER ÜNLÜ KİMDİR?

Enver Ünlü, 20 Şubat 1971 yılında Çorum ili Bayat İlçesinde doğdu. İlkokulu memleketinde, Liseyi Ankara Atatürk Öğretmen Lisesinde, Üniversiteyi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde okudu. 1992 yılında mezun olduktan sonra 1993 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakamlık sınavını kazanan Sayın Enver ÜNLÜ, 3 yıllık Kaymakam adaylığı boyunca Tokat Reşadiye ve Çankırı Yapraklı'da Kaymakam Vekilliği yaptı. 8 ay boyunca İngiltere'de Mesleki ve Yabancı Dil Eğitimi amacıyla bulundu.

Adaylık sürecini başarıyla tamamlayan Sayın ÜNLÜ sırasıyla Samsun Asarcık, Malatya Pütürge, Hatay Yayladağı, Diyarbakır Ergani, Kayseri Develi, İstanbul Avcılar, Bursa Osmangazi Kaymakamlığı ve son olarak Iğdır Valiliği görevlerinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’nın 2020/274 kararı ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Giresun Valiliğine atanan, Sayın Valimiz Enver ÜNLÜ 18.06.2020 tarihinde ilimizdeki görevine başlamıştır.

Enver ÜNLÜ evli ve 3 çocuk babasıdır.