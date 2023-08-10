Yayınlanma: 10.08.2023 - 12:35

Güncelleme: 10.08.2023 - 12:35

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; 57 ile yeni vali atandı. Adana Valiliğine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Valiliğine ise Adana Valisi Süleyman Elban getirildi. Öte yandan Antalya Valiliğine Hulusi Şahin, Manisa Valiliğine Enver Ünlü, Malatya Valiliğine Ersin Yazıcı, Kilis Valiliğine Tahir Şahin, Sakarya Valiliğine Yaşar Karadeniz, Trabzon Valiliğine ise Aziz Yıldırım görevlendirildi. Peki, Yeni Rize Valisi İhsan Selim Baydaş kimdir, nereli, kaç yaşında? İhsan Selim Baydaş hangi görevlerde bulundu?

İHSAN SELİM BAYDAŞ KİMDİR?

İhsan Selim Baydaş, 1981 yılında Malatya’da doğdu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 2003 yılında mezun oldu.

2005 yılında açılan Kaymakamlık sınavını kazanarak Ağustos 2006 tarihinde ÇOMÜ’den mezun ilk kaymakam olarak Yozgat Kaymakam Adaylığı ile Mülki İdare Amirliğine başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderildiği Amerika Birleşik Devletleri Florida Eyaletinin Orlando kentinde bulunan University Of Central Florida’da 1 yıl süreyle dil eğitimi ve “Kriz Yönetiminde Liderlik, Koordinasyon ve İletişim” alanında çalışmalarda bulundu.

93. Dönem Kaymakamlık kursunu ikincilikle tamamlayarak göreve başladığı Çeltikçi Kaymakamlığında, eş zamanlı olarak Burdur Vali Yardımcılığına vekalet etti.

Atandığı Beytüşşebap Kaymakamlığı sırasında çalışmaları nedeniyle Türk İdareciler Derneği tarafından 2012 yılı “Yılın İdarecisi” seçilerek “Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülüne” layık görüldü.

2013-2014 yıllarında Elazığ Vali Yardımcılığı, 2014-2017 yılları arasında Rize Güneysu Kaymakamlığı görevinde bulundu.

2017-2018 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü ve Daire Başkan vekilliği yapan Baydaş, 02.11.2018 tarihinde Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığına atanmış olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.