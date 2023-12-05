Yeni Şafak yazarından 'Ekrem İmamoğlu' çağrısı: Bacağını kırıp eline vermiş gibi hissettirmeli

Yayınlanma: 05.12.2023 - 12:44

Güncelleme: 05.12.2023 - 12:44

AKP'ye yakın Yeni Şafak gazetesinin yazarlarından Yusuf Dinç, bugün kaleme aldığı köşe yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ağır sözler kullanarak hedef gösterdi.

"İstanbul’da seçim kazanmanın formülü" başlıklı yazısında Dinç, yerel seçimde İstanbulluların nasıl oy kullanması gerektiği konusunda "öneri"lerde bulunurken şu ifadeleri kullandı:

"İstanbullular öyle bir oy kullanmalıdır ki ortaya çıkacak sonuç Fatih’in türbesine tekme atacak tıynettekilerin bacağını kırıp eline vermiş gibi hissettirmelidir. O tekme milletin ruhuna vurulurken sessiz kalınmadığını gösterecek bir fırsat daha gelmeyecek. Bu fırsat kaçarsa o günden bu yana süren sessizliğin bedeli başka tekmelerle bu millete ödetilir."



"FATİH DEĞİL GÜLBAHAR HATUN"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valiliği’nin 2020 yılında Fatih Sultan Mehmet Türbesi’ni ziyareti sırasında ellerini arkasına bağlayarak yürürken görüntülenmişti. İçişleri Bakanlığı, bu görüntüler sonrası AKP çevreleri tarafından hedef haline getirilen İmamoğlu hakkında inceleme başlatmıştı.

İmamoğlu, inceleme kapsamında Mülkiye Başmüfettişi'ne verdiği yazılı ifadede "Öncelikle belirtmeliyim ki, ‘Fatih Sultan Mehmet’e ait türbe’ dedikleri yerin Fatih Camii haziresinde bulunan ‘Gülbahar Hatun’ türbesinin önü olduğundan bile bihaber bu müfteri, aziz hatırasını ve emanetini korumak üzere iki yıllık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım süresince yaptıklarım ortadayken, Fatih Sultan Mehmet Han’a saygısızlık edebileceğimi; Gülbahar Hatun’a ya da bu dünyadan göç etmiş herhangi tarihi şahsiyete ait bir türbeye ya da hatıraya karşı özensiz olabileceğimi ima edebilecek kadar izandan yoksun birisidir. Bu nedenlerle Yüce Han’ın fethettiği, bir çağın kapanmasına yeni bir çağın başlamasına vesile olan dünya kenti İstanbul’un seçilmiş bir belediye başkanı olarak bu yakıştırmayı şiddetle reddediyorum, iftira atanı da kınıyorum" demişti.



