Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal'dan hayatını kaybeden İlber Ortaylı hakkında tepki çeken paylaşım

Sağlık sorunları nedeniyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Prof. Dr. İlber Ortaylı, 78 yaşında hayatını kaybetti.

AYDIN ÜNAL'DAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, Ortaylı'nın yaşamını yitirmesi üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ünal'ın paylaşımı kısa sürede tepki topladı.

Ünal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İlber Ortaylı ile kısa süreli teşriki mesailerimiz de olmuştu. İnsani tarafını geçelim, kötü bir tarihçi, resmi tarihçi, statüko tarihçisiydi. Dahası genç tarihçilerin yetişmesi önünde duvar gibi bir engeldi. Biz onu, kendi tarihimizle de çelişmek pahasına ve densizliğine rağmen en zor zamanlarında Filistinlileri aşağılayıp Siyonizme yalakalık yapan sözleriyle hatırlayacağız. Umarız tarih ilmi artık özgürleşir."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞMURU

Ünal'ın Ortaylı'ya yönelik "densiz", "Siyonizm yalakası" ve "kötü tarihçi" gibi ifadeleri sosyal medyada geniş tepki gördü.