Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, Girik'i hedef aldı

29 Ocak 2022 Cumartesi, 22:45

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan, "Kırk yıllık yandaşım, böyle yanlama görmedim" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Kılıçarslan, yazısının "Önemli ve şahsa özel bir not" bölümünde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u, Fatma Girik'in cenazesine katıldığı için eleştirdi. Kılıçarslan yazısında, Bakan Ersoy'un danışmanıyla yaşadığı gerginliğe de yer verdi.

Yandaş Yeni Şafak yazarı ayrıca, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta Sanatçı Fatma Girik'i de hedef alarak, "Ölmüş gitmiş, arkasından konuşulmaz ama konuşabileceğim tek cümleyi kurayım: “İyi bilmezdik.” İnsanların yüzlerine tükürdüğü program da, kararttığı hayatlar da, Şişli Belediye Başkanı iken yaptıkları da, 28 Şubat sürecinde memleketin çocuklarına ettiği açık düşmanlık da hâlâ aklımızda zira" ifadelerine yer verdi.

Kılıçarslan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bu not, “Turizm Bakanı, Sezai Karakoç’un cenazesine niçin katılmadı?” yazdığım için bir tatsızlık yaşadığımız Enes Selim isimli bakan danışmanı arkadaşımıza gelsin. Fatma Girik’in cenazesinde gördük en son Turizm Bakanı’nı. Ölmüş gitmiş, arkasından konuşulmaz ama konuşabileceğim tek cümleyi kurayım: “İyi bilmezdik.” İnsanların yüzlerine tükürdüğü program da, kararttığı hayatlar da, Şişli Belediye Başkanı iken yaptıkları da, 28 Şubat sürecinde memleketin çocuklarına ettiği açık düşmanlık da hâlâ aklımızda zira.

Enes Bey, güzel insan, kardeşim. Bakandır. Yoğun insandır. Dilediği cenazeye katılabilir, dilediğine katılmaz elbette. Allah onu sevdikleriyle haşretsin. Ne diyeyim? Ancak şu kadarını bilesin ki ben bir yazarım. Hem de kendini epeyce özgür hisseden bir yazarım. Bakan da katıldığı ve katılmadığı cenazeler üzerinden eleştirilere maruz kalabileceğini bilecek denli yetişkin biri zannımca. Senden ricam, âleme nizamat vermeyi bir kenara bırak da bakanına eleştirileri hazmetmesini öner. Kimse “atandı” diye eleştirilerden münezzeh değil. Yandaşım yandaş olmasına da, ben senin bildiğin yandaşlardan değilim yahu.

Allah’a emanet olasın kardeşim.