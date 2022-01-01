Yeni Şafak yazarından '3 Ocak' uyarısı: Başka enstrümanlar rafta

01 Ocak 2022 Cumartesi, 10:05

AKP'nin yayın organlarından Yeni Şafak gazetesinin yazarı Mehmet Acet, yeni yılın ilk haftası döviz kuru için konuşulan senaryoya karşı uyarıda bulundu.

3 Ocak Pazartesi günü enflasyon rakamlarının açıklanacağını hatırlatan Acet, rakamlar yüksek çıktığı halde, kurda yükselme olmazsa, “Paramın değeri düşüyor” diye düşünenlerin telâşla yeniden dövize yönelebileceğine dikkat çekerek "O da doların ateşini, 20 Aralık öncesinde olduğu gibi şiddetli bir şekilde yükseltebilir. Senaryo bu. Önümüzdeki hafta böyle bir senaryo karşımıza çıkabilir mi? Evet, çıkabilir" dedi.

20 Aralık'ta 'Kur Korumalı Mevduat' modelinin devreye sokulduğunu belirten Acet, yazısının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Doları bir türlü aklından çıkaramayanlar için buradan verebileceğimiz yeni haber şu:

Rafta ihtiyaç halinde kullanılmayı bekleyen başka enstrümanlar da var.

Dahası, gerekmesi halinde o enstrümanların da kullanılacağına dair sinyaller açıktan veriliyor.

Yani aslında küçük yatırımcıya ‘dikkat et, yeniden çarpılabilirsin’ mesajı herkesin anlayabileceği bir dille veriliyor.

Lafın tamamı yaşı epeyce küçük olanlara anlatılır ama biz yine de uyarı görevini yerine getirelim.

Yeni yıla kimse panik yaparak girmesin."



