Yeni Şafak'tan 'Evde ayçiçeği yağı nasıl yapılır' tarifi

07 Mart 2022 Pazartesi, 13:51

Ayçiçeği yağının stoklarda azaldığına dair çıkan haberlerden sonra yurttaşlar marketlere akın etti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde vatandaşlar birbirini ezerek ucuz yağ almaya çalıştı.

Hiçbir zammı görmeyen hükümet medyası ise yurttaşla dalga geçen haberler hazırladı.

HÜKÜMET MEDYASINDAN 'TIK TAKTİĞİ'

Yeni Şafak gazetesi, stokların tükenmesi yönündeki haberleri fırsat bilerek tık haberi yaptı. Gazetenin internet sitesinde yer alan haberde “Evde Ayçiçeği Yağı Nasıl Yapılır?” başlığı yer aldı. Ardından aynı haberi Yeni Akit gazetesi de sayfasına taşıdı. Akit de yurttaşın evde ayçiçeği yağını nasıl hazırlayacağını ayrıntıları ile anlattı.

Yandaş medyanın bu haberleri, ayçiçeği yağında sorun olduğunu ortaya koydu.

SOYLU GÖZDAĞI VERDİ

Ayçiçeği yağında sorun olmadığını iddia eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan manipülasyon yapıldığını ileri sürülerek gözdağı vermişti. Soylu yaptığı açıklamada “Bu konuda arkadaşlarımız sosyal medyada bu manipülasyonları yapanların veya sadece sosyal medya değil; gerçeklikte bu manipülasyonları yapanlara gerekli tespitleri yapıp, cezaları vermekten imtina etmezler. Bu işler kolay işler değil. Kimseye milletimizin huzurunu bozup, kamu düzenini bozdurmaya yönelik adım attırmayız. Onun için arkadaşlarımız işlerin başındalar” demişti. Soylu’nun açıklamasının ardından EGM devreye girmiş ve çok sayıda kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

BAKAN DA AÇIKLAMA YAPTI

Bir açıklama da Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’den geldi. Kirişçi, “Toplam ayçiçeği üretimimiz 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17 artmıştır. Ayçiçeği üretimindeki son yıllardaki artışa rağmen yurt içindeki tüketimin artması ve pandemi koşullarında artan talep nedeniyle ihtiyacımızın bir kısmı ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan son gelişmeler yakından takip edilmekte olup, bitkisel yağ arzında sorun yaşanmaması için her türlü tedbir alınmaktadır. Bu kapsamda alternatif ülkeler ve alternatif yağ çeşitleri için gerekli çalışmalar yapılmış, ayrıca ayçiçeği yağ ihracatı da durdurularak, mevcut stokların yurtiçi tüketimi karşılayacak şekilde yönetilmesi sağlanmıştır” dedi.