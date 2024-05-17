‘Yeni sistem daha büyük sorun’

Sağlıkta yeni randevu sistemine karşı sağlık emekçilerinden uyarılar art arda geliyor.

Mehmet Aka
Yayınlanma: 17.05.2024 - 04:00
‘Yeni sistem daha büyük sorun’
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Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Gökhan Alıcı, Sağlık Bakanlığı’nın onaylı randevu sisteminin daha ciddi sorunlara yol açacağını kaydetti. Alıcı, “Zaten kısa olan muayene sürelerini daha da kısaltacak, sağlık hizmetinin niteliğini daha da düşürecek. Bakanlığın çözümü hekimleri gittikçe artan talepler karşısında daha fazla çalıştırmak oldu” dedi. İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhun Özyurt da “Hekimlere şiddeti artıracak. Sağlık Bakanlığı’nın bir ifadesi de var, ‘Çok acil durum varsa gidip muayene olabilir’ diye. Dışarıda bekleyen hastalarla, içeride hasta bakmaya çalışan hekim üstünde yarattığı stresi düşünmek bile istemiyorum” ifadelerini kullandı. 


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