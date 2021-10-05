Yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te
Yeni yasama yılının ilk Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlandı.
HDP'li 3 ve DBP'li 1 milletvekiline ait 4 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Yeni yasama yılının ilk Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlandı.
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ile DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'e ait dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- LC Waikiki'nin patronundan uyarı
- Meteoroloji uyardı: Kuvvetli kar yağışı geliyor!
- Emniyet’te ‘Yu-Ma-Tu’ depremi
- Mustafa Keser'den çok sert Bülent Ersoy açıklaması
- Erdoğan’a Neler Oluyor?
- Pfizer-BioNTech aşısı olanlar dikkat
- 'Bölücü kebapçıların işsizlikte payı var'
- Erdoğan’ın sağlığı!
- Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl?
- Kahraman hakkında harekete geçildi