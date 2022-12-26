Yeni yıl coşkusunu okurlarımızla kutladık
Ankara Temsilciliği binamızda yer alan Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde, önceki gün 2023’e sayılı günler kala Cumhuriyet okurları ile yeni yıl kutlaması yapıldı.
Gazetemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Ankara CUMOK ile birlikte, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Bolu Şubesi’nden 60 öğrencinin de katıldığı kutlamaya, ÇYDD Bolu Şube Başkanı Hatice Necla Bülbül Ataman, CUMOK Dönem Sözcüsü Nejdet Özer, Cumhuriyet okurları, yazarlarımız Işık Kansu, Mustafa Balbay, Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş ve gazetemiz çalışanları katıldı.
Etkinlik öncesinde, temsilcilik binamızda yer alan Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde, Yeni Nesil Sanat Alanı tarafından “KOTA” adlı resim sergisi açıldı. Kutlama öncesinde katılımcılar sergiyi gezerken, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Keman Bölümü öğrencisi Ece Namlı, Viyolonsel Bölümü öğrencisi Belgi Karya Olcaytu da dinleti sundu. Kutlama daha sonra okurlarımızın da katıldığı imeceyle hazırlanan yemekli kokteyl ile sürdü.
Okurlarımızın katıldığı yeni yıl armağanları ile ilgili tören de eğlenceli dakikalara sahne oldu.
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