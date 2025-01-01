Yeni yılı tekme ve yumruklarla karşıladılar

Yayınlanma: 01.01.2025 - 09:37

Güncelleme: 01.01.2025 - 09:37

İstanbul Taksim’deki İstiklal Caddesi Kurabiye Sokak’ta gece 02.00 sıralarında bir eğlence mekanında yaşanan olayda, mekan çalışanları ile müşteriler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek çalışanların müşterilere tekme ve yumruklarla saldırmasıyla sonuçlandı.

Yere düşen müşteriler, uzun süre çalışanların tekme darbelerine maruz kaldı. Saldırganlar olay yerinden uzaklaşırken, yaralanan müşteriler çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Aynı dakikalarda İstiklal Caddesi’nde başka bir kavga daha yaşandı. İki grup arasında çıkan tartışma, tekme ve yumruklarla büyüdü. Olay yerine yakın polis ekipleri, kavgaya hızla müdahale etti.

Kavgaya karışan kişiler polis tarafından gözaltına alınırken, yaşanan her iki olay da cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olayları izleyen görgü tanıkları, Taksim ve çevresinde gece saatlerinde yaşanan güvenlik sorunlarından şikayetçi olduklarını belirterek, bu tür şiddet olaylarının bölgedeki huzuru bozduğunu ifade etti.

Polis, her iki kavgayla ilgili inceleme başlattı.